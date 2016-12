Los seis sitios más sucios de un avión de pasajeros

Por @Wicho — 30 de Diciembre de 2016

Según se puede leer en 6 of the Germiest Places on the Airplane and How to Avoid Them los seis sitios más guarros de un avión son:

«El bolsillo del asiento delante de usted», dónde aparte de las instrucciones de seguridad todos sabemos que te puedes encontrar casi cualquier cosa. Y dudo del casi. Las bandejas, en las que la gente hace cosas como cambiar el pañal a un bebé, por poner un desagradable ejemplo. Los baños, obviamente. Las mantas y almohadas, aunque se supone que las lavan de vez en cuando. La pantalla del sistema de entretenimiento en vuelo (si lo hay, claro), convenientemente toqueteada por dedos que a saber qué han toqueteado antes. Las revistas, no sólo toqueteadas por todo el mundo sino que además se pasan la mayor parte del tiempo en «el bolsillo del asiento delante de usted».

Los resultados difieren un poco de aquellos del estudio de Travelmath que afirmaba que el lugar más sucio de un avión era la bandeja, seguida por la salida de aire que hay sobre tu asiento, el botón de «tirar de la cadena» del lavabo, y la hebilla del cinturón.

¿Será cosa de llevarse unas toallitas desinfectantes en el equipaje de mano la próxima vez que toque volar?

{Foto: In-Flight Entertainment 2 – CC Mikael Leppä}