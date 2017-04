Así de catastrófico fue el «brexit» de hace medio millón de años

Por Nacho Palou — 5 de Abril de 2017

En The Conversation, Geologists unveil how Britain first separated from Europe – and it was catastrophic,

Según las últimas teorías, hace casi medio millón de años el agua comenzó a horadar la estrecha franja de tierra que unía la actual Inglaterra con Francia. La cordillera que se formó a modo de presa natural entre el Mar del Norte y y el Canal la Mancha acabo cediendo, rompiéndose catastróficamente cientos de miles de años más tarde en un proceso de dos etapas, la primera hace 450.000 años y la segunda hace 100.000 años, que culminó con la creación del estrecho de Dover y con las actuales tierras de Gran Bretaña y de Irlanda convertidas en las islas que conocemos hoy.

La teoría es parecida a la de la formación del Mar Mediterráneo, con el cierre y posterior rotura del estrecho de Gibraltar hace millones de años, y allí también hoy ondea la Union Jack. Al parecer por aquellas tierras lo de separarse de lo que sea viene de lejos de narices.