Hemos producido más de una tonelada de plástico por persona viva

Por Nacho Palou — 27 de Julio de 2017

(Editado: Corregido el cálculo de asignación por persona)

Más de 8.000 millones de toneladas de plástico. Según un estudio (en PDF: Production, use, and fate of all plastics ever made) esa es la cantidad de plástico que se ha fabricado en todo el mundo desde principios de la década de 1950.

En UC Santa Barbara, A Plastic Planet

Y el ritmo de producción no muestra señales de ralentizarse. Del total de plástico que se produjo entre 1950 y 2015, casi la mitad se fabricó en los últimos 13 años.



(...)



En 2015 se desecharon 6.300 millones de toneladas de los cuales sólo el 9 por ciento se recicló, el 12 por ciento se incineró y el 79 por ciento sigue tirado en vertederos y en el medio ambiente.



De continuar con la tendencia actual, para el año 2050 habrá acumulados en vertederos y en el entorno 12.000 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a 36.000 Empire State Buildings.

Con esas cifras no es de extrañar que para ese año, 2050, en el mar habrá más toneladas de plástico de que de pescado.

El plástico es uno de los materiales que más ha fabricado por el hombre, por detrás del cemento y del acero: “la diferencia es que mientras que acero y cemento se utilizan a largo plazo, el plástico se utiliza principalmente para embalar y embotellar, lo que significa que es útil durante muy poco tiempo y después se desecha”; un desecho lejos de ser biodegradable se utiliza durante “un rato” y sin embargo permanece durante cientos o incluso miles de años. Es para pensárselo, desde luego.

Imagen: UC Santa Barbara, vía Futurity.

Relacionado,