El estado legal de reconocimiento de las criptodivisas en el mundo

Por @Alvy — 8 de Noviembre de 2017

En este gráfico de Knoema con datos de Synergis se muestra el nivel de reconocimiento o «estado legal» de diversos países del mundo que se han mostrado a favor, en contra o ni fú ni fa acerca de las criptodivisas: Legal Status of Cryptocurrencies. Cuanto más verde, más a favor; en el extremo contrario, rojo = prohibidas. (Es un poco como una evolución de este otro mapa que aparecía muy despoblado allá por 2014.)

No deja de ser notablemente irónico que la gran mancha roja (China) donde el «oro digital» está legalmente prohibido sea uno de los países donde más bitcoins y otras monedas virtuales se minan a diario y donde más transacciones se realizan.

Islandia, Bolivia, Ecuador y Rumanía son otros países donde la legislación las prohíbe expresamente. España está en la zona favorable, junto con otros países europeos de nuestro entorno, aunque Portugal o Italia lo están mucho menos. El Papel de Rusia es de momento bastante neutral, como el del Reino Unido o la India. Los Estados Unidos, Canadá, Australia y los países nórdicos también están a favor.

El hecho es que la Unión Europea la consideró un «medio de pago» en 2015, y tal y como explican en Bolsamanía comprar o vender bitcoins se considera como ganancia o pérdida patrimonial en la renta. Y como tal hay que declararlas, como ya hiciera algún conocido político en su día.

En los países neutrales básicamente sucede que no hay regulación ni reconocimiento alguno de bitcoin, ethereum y similares. Países como Dinamarca, Irlanda o Colombia dicen que no son una divisa, y que como tal no lo regulan. Otros países se refugian en que son «algo demasiado nuevo» o que «no tienen postura oficial» al respecto. Tan solo Reino Unido e Italia dicen que los negocios cuyo modelo y operaciones se basan en criptodivisas deben pagar impuestos como tales.

Relacionado: