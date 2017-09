Términos y condiciones, la novela gráfica

Por @Alvy — 19 de Septiembre de 2017

«Sí, acepto.»

Terms and conditions: the graphic novel no es para nada tan profunda como Guerra y paz, tan romántica como Orgullo y prejuicio ni tan apasionante como Crimen y castigo. Pero tiene su aquel.

Se trata de un curioso experimento de R. Sikoryak consistente en convertir las condiciones legales de iTunes de Apple en un comic – sí, ese texto tan aburrido como incomprensible e infinito que aparece al empezar a usar cada servicio o producto. Los términos y condiciones abogadiles originales son tan largos que incluso con letra menuda la transcripción ha requerido 94 páginas completas – y supongo que no se habrá dejado nada, aunque dudo que alguien se lo lea al cien por cien.

En cada página Sikoryak ha utilizado un estilo gráfico distinto, dando buena muestra de sus habilidades. A lo largo del cómic homenajea a sus grandes favoritos como Will Eisner, Bill Watterson y Robert Crumb, entre otros. Un plus que hace que la obra resulte algo llamativa.

Como bonus parece ser que Steve Jobs aparece en todas y cada una de las páginas, reemplazando a los famosos protagonistas de cómics, viñetas y tiras cómicas de todo tipo. ¿Le hubiera gustado esta parodia en ese formato? Con el carácter que dicen que gastaba el buen hombre… probablemente no mucho.

(Vía Boing Boing.)