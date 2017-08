Estudios sobre aprendizaje automático en el juego de las damas (allá por 1959)

Por @Alvy — 5 de Agosto de 2017

En la hemeroteca de IEEE Xplore tienen este artículo de una de vieja publicación del departamento de I+D de IBM acerca de uno de los temas de los comienzos de la inteligencia artificial: el estudio de la teoría de juegos aplicada a entretenimientos como el juego de las damas: Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers [PDF]

El artículo, que data ni más ni menos que de 1959, habla de un par de «procedimientos de aprendizaje automático» que, para sorpresa de su creador, «aprendieron a jugar a las damas mejor que la persona que escribió el programa». Y además en tan solo unas 8 o 10 horas de juego. (Un tanto asombroso pero no imposible.)

Según se cuenta allí esos algoritmos incluían: las reglas del juego, un sentido de dirección u objetivo y una lista de parámetros «redundantes e incompletos» cuyos valores reales eran desconocidos – probablemente los valores de las funciones de evaluación que permiten valorar saber si un jugador está mejor, igual o peor tras realizar una jugada. Ejemplos típicos de esos parámetros incluyen números como las piezas propias sobre el tablero (y del contrincante), las piezas atacadas y defendidas, las opciones posibles, la posibilidad de coronar, etcétera.

El programa corría en un IBM 704 y era capacidad de anticipar unos 5, 10 o 20 movimientos para cada bando (plies, en inglés) según las circunstancias: si había capturas o no, según el tiempo requerido, etcétera. En el artículo se habla de trabajos similares de Shannon en 1950 sobre el ajedrez, que son bien conocidos.

Hoy en día sabemos que una partida de damas es tablas si ambos jugadores juegan sin errores, porque se han calculado todas las posibles combinaciones de una partida (unas 1020, optimizadas de diversas formas). Hasta hace poco incluso se podía jugar contra Chinook, el software de damas perfecto, pero esa web parece estar caída a día de hoy.

Sobre la historia de la creación de Chinook por parte de Jonathan Schaeffer y de la formidable competición «humanos vs. máquinas» de época protagonizada por el mítico Marion Tinsley, The Atlantic publicó recientemente este gran artículo How Checkers Was Solved que va un poquito más allá de One Jump Ahead, el libro de Schaeffer que narra las décadas desde su concepción.

