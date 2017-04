Por @Alvy — 25 de Abril de 2017

La historia de Intel mucho de tecnología y mucho de Juego de Tronos. Gordon Moore y Robert Noyce inventaron junto con William Shockley el transistor en 1947. Una década después se fueron de los Bell Labs y fundaron Fairchild Semiconductor junto con un grupo al que llamaron «los ocho traidores» (pero Shockley se había ido un año antes y fracasó). En 1959 Noyce inventó el primer circuito integrado, lo que hoy conocemos como chip y dejó Fairchild. Se unió en 1968 a Gordon Moore (más famoso por la ley que lleva su nombre, la Ley de Moore) y con algo de dinero que consiguieron de los inversores fundaron Intel. El resto es historia.

Este mini documental de Business Casual trata precisamente de resumir la historia de Intel en nueve minutos, algo complicado dado que es larga y enrevesada: se han escrito voluminosos libros sobre ella – incluso sin tener en cuenta las últimas décadas (el más famoso quizá: Inside Intel: Andy Grove and the Rise of the World's Most Powerful Chip Company, de Tim Jackson, publicado en 1997).

Entre la larga lista de inventos de los ingenieros de Intel está no solo el microchip, sino también la memoria RAM (el famoso chip DRAM 1103), los procesadores 4004, 8008 y 8080, el revolucionario 8086 que usaría IBM para sus primeros PC, los magníficos 80386 y 80486, el Pentium y muchos de los procesadores actuales que emplean máquinas de Apple, Lenovo, HP, Dell y muchos otros fabricantes.