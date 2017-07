Salto 1-P, el extravagante robot saltarín de una sola pierna

Por @Alvy — 4 de Julio de 2017

El Biomimetic Millisystems Lab de la UC Berkeley ha dado a conocer este pequeñajo llamado Salto 1-P. Se trata de un curioso robot cuya principal característica es que tiene una sola pata y se mueve a saltos, mantiene el equilibrio y calculando las trayectorias mediante una técnica de captura de movimientos.

Y es que aunque los robots saltarines y con habilidad para mantener el equilibrio no son nada nuevo el Salto 1-P es capaz de encadenar secuencias increíbles de saltos para lograr moverse allá donde tenga que ir. El mecanismo monopedal, como lo llaman, se complementa con dos pequeños propulsores para estabilizar el cuerpo del robot (equilibrio y giros). Pero además de eso tiene otro gran secreto: su cola, que le proporciona cierto equilibrio y control inercial.

Otro de los detalles mágicos que quedan entre bambalinas es que el vídeo no muestra todo lo que hace funcionar al Salto 1-P. Enfrente de él hay un ordenador equipado con una cámara de alta velocidad que captura todos sus movimientos, calcula trayectorias y se las envía de vuelta de forma inalámbrica – además de usarse como sistema de diagnóstico.

Hay muchos más detalles sobre su funcionamiento, que apreciarán los más interesados en robótica, en el artículo de Spectrum: Salto-1P Is the Most Amazing Jumping Robot We’ve Ever Seen.



En cierto modo el Salto 1-P se comporta como los canguros o los conejos, animales que básicamente «se mueven a saltos» con gran agilidad – aunque según sus especificaciones técnicas dicen sus creadores que se parece más a «un guepardo cojo». Técnicamente al menos.

Comparativamente, el 1-P pesa tan solo 98 gramos pero es capaz de dar saltos verticales de hasta 1,8 metros. Según han calculado esto supone aceleraciones de hasta 14g en su pequeña y ligera estructura. Algo que, de momento al menos, no es problema.