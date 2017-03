Cómo convertir una cámara réflex analógica en una réflex digital «fácilmente»

Por Nacho Palou — 9 de Marzo de 2017

Lo de fácilmente tal vez es relativo, aunque viendo el proceso descrito y detallado por el fotógrafo Robin Guymer tampoco es ingeniería espacial. De hecho así es como eran las primeras cámaras réflex digitales: cámaras analógicas con un respaldo digital y sensor de Kodak que ocupaba el lugar que hasta entonces había ocupado la película fotográfica.

Otra cosa es que tal conversión tenga algún sentido práctico hoy en día. Pero esta es una de esas cosas que se pueden hacer simplemente porque sí.

Para la conversión Guymer utiliza una cámara digital Sony Nex 3 cuyo sensor cumple las funciones de de “película eléctrica” (como él la llama) para una Nikon FE de 1980. El proceso incluye extraer el sensor y rebajar su grosor para que quepa en el espacio diseñado originalmente para albergar un fotograma de película.



Fotografía tomada con la Nikon FE con “película eléctrica”.

El proceso completo se puede seguir en el artículo Fit Sony Nex digital Exmor Sensor to 35mm Film Camera (cuyas fotografías, excepto la primera, están tomadas con la cámara resultante) y también en el vídeo How to fit a Digital Back onto an old Film Camera.

En este otro caso la la Retrkamera es una vieja réflex Zenit convertida en cámara digital.

Vía PetaPixel.