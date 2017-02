Cómo se encienden los motores de un avión comercial

Por Nacho Palou — 23 de Febrero de 2017

Probablemente hay tantos procedimientos para el encendido de los motores de un avión comercial como modelos de aviones hay. El que recoge este vídeo es sólo uno de muchos, pero sirve para hacerse una idea de cómo va la cosa.

Como sea, no parece que sea un proceso rápido y sencillo (no cuando se habla de “fundir el núcleo del motor” o “freir pasajeros que desembarquen por la puerta trasera”). Requiere atención, conocimientos y experiencia, y desde luego no es algo para hacer con prisas.

El vídeo incluye insertos con explicaciones sobre aspecto básicos relativos al funcionamiento de los motores habituales en los aviones comerciales, lo cual le añade un extra de interés.