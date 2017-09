Las redes sociales son un lugar mejor cuando hace buen tiempo

Por Nacho Palou — 28 de Septiembre de 2017

En MIT Technology Review, Billion-Tweet Study Proves We Write Happier Messages When the Weather Is Good

¿Cómo influye la meteorología en nuestro estado de ánimo? A simple vista la respuesta parece trivial porque la experiencia sugiere que los seres humanos preferimos los días soleados y cálidos a los días fríos y lluviosos, y que por tanto en días soleados tenemos una actitud más alegre. Pero cuando se trata de probarlo empíricamente hay pocos datos que respalden esta percepción. Y es algo difícil probar porque es complicado medir cuál el estado de ánimo general a una escala suficiente como para llegar a conclusiones estadísticamente significativas. Eso es algo que ha cambiado gracias al trabajo de Patrick Baylis, de la universidad de Stanford, y de sus colegas con quienes ha llevado a cabo la mayor investigación que relaciona las condiciones meteorológicas con el estado de ánimo. Su conclusión es que la meteorología tiene un impacto significativo sobre el estado de ánimo, y es la primera vez que esto se ha observado a gran escala.

El estudio a gran escala ha sido posible gracias a las redes sociales. Baylis y su equipo analizaron los sentimientos de decenas de millones de individuos expresados en 3.500 millones de tuits y posts de Facebook, entre 2009 y 2016, y lo compararon con el parte meteorológico del día de su publicación, según su ubicación.

A pesar del volumen y de lo minucioso de la investigación el resultado no arroja nada nuevo, aunque sí confirma con datos la evidencia: en los días que son demasiado calurosos o demasiados fríos, excesivamente lluviosos o muy negro por la nubes se produce un incremento apreciable de los sentimientos negativos; también se detectan cambios en el estado de ánimo de similar magnitud en fechas coincidentes con eventos catastróficos o dramáticos, muy parecidos a los registrados cuando hace un frío del carajo.

El hallazgo se podría aprovechar para ajustar el tono de campañas publicitarias según la meteorología y teniendo en cuenta el estado de ánimo del público. También permite a los proveedores de contenido adaptar su producción o emisión anticipándose al estado emocional de su audiencia. Y los asistentes inteligentes como Siri, Alexa y Google Assistant podrían tener en cuenta la previsión meteorológica en el momento de interactuar con los usuarios.

El estudio, en PDF: Weather impacts expressed sen ment.

Gráfico, Patrick Baylis et al.