Evolución de las compañías más grandes según su capitalización bursátil (2001-2016)

Por Nacho Palou — 5 de Julio de 2017



El top 5 por capitalización bursátil. En verde las empresas tecnológicas.

Los señores del petróleo han sido desplazados por los niños prodigio de Silicon Valley.

En Visual Capitalist, The Largest Companies by Market Cap Over 15 Years,

En 2001 el precio del barril de petróleo era de 30 dólares. Entonces sólo una petrolera (Exxon) estaba en el top 5 de la lista por capitalización bursátil. Una década después, con el precio del barril en los 100 dólares, tres de las cinco compañías del top 5 eran petroleras: Exxon, PetroChina, y Shell. ¿Y hoy? De vuelta a los 40 dólares por barril no hay ninguna petrolera en el top 5. En su lugar la lista está copada por completo por compañías tecnológicas: Apple, Alphabet (Google), Amazon, Facebook y Microsoft.

Vía Max Galka.