Las 29 misiones espaciales activas en el sistema solar en octubre de 2017

Por @Wicho — 30 de Octubre de 2017

Creado para el World Science Festival Where are they now? es un póster recoge todas y cada una de las misiones espaciales activas en octubre de 2017 más allá de la órbita terrestre.

Y sirve como un buen recordatorio de que aunque nosotros no seamos capaces –todavía– de llegar allí al menos sí somos capaces de enviar nuestros emisarios:

Akatsuki, que estudia la atmósfera y los vientos de Venus. En Venus, obviamente.

Ikaros, un demostrador de la viabilidad de una sonda que obtenga su energía y se mueva gracias a una vela solar.

SOHO, que estudia el Sol, desde lo más profundo de su núcleo hasta la corona y el viento solar. En el punto de Lagrange L1.

Dscovr, que monitoriza en tiempo real el viento solar para dar aviso de la llegada de tormentas geomagnéticas. En L1.

ACE, que estudia partículas solares, interplanetarias e intergalácticas para que aprendamos sobre la formación del sistema solar y su evolución. En L1.

WIND, para estudiar el chorro de plasma y partículas cargadas que vienen del Sol. En L1.

Kepler K2, la continuación de la misión Kepler, que busca planetas extrasolares y otros objetos más allá del sistema solar. Sigue a la Tierra alrededor del Sol.

Spitzer, un telescopio espacial de rayos infrarrojos. También sigue a la Tierra.

Stereo, un par de sondas que crean imágenes estereoscópicas del Sol para entenderlo mejor y para entender mejor las eyecciones de masa coronal. En órbita alrededor del Sol aproximadamente a la misma distancia que la Tierra pero casi directamente al otro lado del Sol.

LRO, que estudia la Luna para, entre otras cosas, buscar sitios para futuros aterrizajes y colonias. En órbita alrededor de la Luna.

Artemis P1 y P2, que originalmente eran la misión Themis, hacen una misión similar a la LRO. También en órbita alrededor de la Luna.

Chang'e 3, que estudia la topogrqafía lunar y la composición de su suelo. El aterrizador sigue en funci onamiento, el rover que iba con él ya no. En la superficie de la Luna.

Hayabusa 2, rumbo al asteroide (162173) Ryugu , a donde llegará en 2018, para tomar muestras de él y traerlas de vuelta a la Tierra.

Chang'e 2, que estudió la Luna en búsqueda de un buen lugar de aterrizaje para Chang'e 3, ahora recorre el sistema solar tras haber sobrevolado las proximidades del asteroide Toutatis en 2012 una vez completada su misión principal. Está siendo utilizada para probar la capacidad China de seguir misiones en el espacio profundo.

Gaia, un telescopio espacial que está creando un mapa en 3D de la posición de más de 1.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. En el punto L2.

Osiris-Rex, rumbo al asteroide Bennu para tomar muestras de él y traerlas de vuelta a la Tierra.

MOM, la primera misión India a Marte, que aparte de servir de demostrador tecnológico está estudiando su superficie y su atmósfera. En órbita alrededor de Marte.

Maven, que estudia la atmósfera de Marte. En órbita alrededor de Marte.

Mars Odyssey, que busca signos de agua en Marte, su composición mineral, y las radiaciones en su entorno. En órbita alrededor de Marte.

Mars Reconnaissance Orbiter, que está elaborando mapas de Marte y sirve como relé de comunicaciones para los rovers que hay en su superficie. En órbita alrededor de Marte.

Trace Gas Orbiter, parte de la misión ExoMars 2016, que estudia la atmósfera de Marte en búsqueda de signos de procesos biológicos y geológicos activos. En órbita alrededor de Marte.

Mars Express, que busca signos de agua bajo la superficie de Marte. En órbita alrededor de Marte.

Opportunity, que busca signos de la existencia de agua sobre la superficie de Marte en el pasado. Sobre la superficie de Marte.

Curiosity, con una misión similar, también sobre la superficie de Marte.

Dawn, que está estudiando Ceres en órbita alrededor de él. Antes estudió Vesta.

Juno, que está estudiando la atmósfera, núcleo, y cinturón de radiación de Júpiter en órbita alrededor de él.

New Horizons, que tras haber estudiado Plutón va rumbo a 2014 MU69.

Voyager 2, diseñada pare estudiar Saturno, Júpiter y sus lunas, y ahora camino del espacio interestelar.

Voyager 1, con una misión similar, y ahora a unos 21.000 millones de kilómetros del Sol; es el objeto más lejano.

En total, 29 misiones activas. Y sí, hay un montón en Marte, que es el único planeta que conocemos habitado única y exclusivamente por robots.