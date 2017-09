El Ariane 6 se estrenará lanzando satélites del sistema Galileo

Por @Wicho — 15 de Septiembre de 2017

Según se puede leer en First Ariane 6 contract: Arianespace to orbit four Galileo satellites on two Ariane 62 launches los dos primeros lanzamientos del nuevo cohete de la Agencia Espacial Europea serán para poner el órbita cuatro satélites del sistema de posicionamiento Galileo.

Aunque inicialmente se pensó en que utilizara motores de combustible sólido en su primera etapa la configuración final del Ariane 6 es de motores de combustible líquido tanto para su primera etapa como para la segunda. Se fabricará en dos variantes, El Ariane 6 A62, con dos propulsores adicionales de combustible sólido, y el Ariane 6 A64, con cuatro de estos propulsores.

Así el A64 puede colocar 12.000 kilos en una órbita de transferencia geoestacionaria frente a los 4.500 del A62. El A64 puede además colocar 4.100 kilos en órbita geosíncrona y 20.000 kilos en órbita terrestre baja.

El coste estimado por lanzamiento es de 90 millones de euros para el A64 y de 75 millones para el A62.

Si todo va según lo anunciado los dos lanzamientos tendrán lugar entre finales de 2020 y mediados de 2021 y colocarán en una órbita circular intermedia de 23.222 kilómetros de altitud sendas parejas de satélites del sistema Galileo.

Serán los lanzamientos que completen los 30 satélites en órbita previstos para Galileo.

