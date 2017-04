La sonda New Horizons está a medio camino de su próximo objetivo

Por @Wicho — 7 de Abril de 2017



Impresión artística del encuentro de la New Horizons con un objeto del cinturón de Kuiper - NASA/JHUAPL/SwRI/Alex Parker

Cuando el 14 de julio de 2015 la sonda New Horizons pasó por el sistema formado por Plutón y sus lunas lo hizo zumbando a 83.000 kilómetros por hora y sin ninguna posibilidad de detenerse allí, ya que no llevaba el combustible necesario como para entrar en órbita alrededor del ex–planeta.

Así que los responsables de la misión se encontraron con una sonda en perfecto estado de funcionamiento que ya había cumplido su misión –aunque aún quedaban dieciseis meses de descarga de datos– que pedía a gritos una extensión de la misión.

Y dado que se dirige hacia el cinturón de Kuiper la propuesta, aceptada por la NASA, fue la de estudiar 2014 MU69, un objeto del cinturón de Kuiper de entre 20 y 40 kilómetros de ancho descubierto por el Hubble.

Tras las pertinentes maniobras de corrección de su trayectoria la New Horizons llegará allí 1 de enero de 2019, de nuevo para pasarlo de largo, aunque en este caso se va a aproximar a tan sólo 3.000 kilómetros de él… y justo hoy, 7 de abril de 2017, la New Horizons pasaba por el punto a medio camino entre Plutón y 2014 MU69.



STScI-2014-35: 2014 MU69 en las imágenes del Hubble que permitieron descubrirlo

Pero la New Horizons está en hibernación desde marzo de 2017 para mantener sus sistemas en el mejor estado posible y de hecho no se despertará de nuevo en julio de 2018, momento en el que se le empezarán a enviar los comandos que gobernarán el sobrevuelo de 2014 MU69, así que no se ha enterado de este hito en su camino ni va preguntando «¿hemos llegado ya? ¿cuanto falta?».

Los que sí son muy conscientes de ello, sin embargo, son los miembros de su equipo, que apenas tienen 18 meses para preparar le exploración del objeto más lejano que jamás hayamos visitado.