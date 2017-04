SpaceX aún tiene que demostrar la viabilidad económica de los cohetes reutilizables

Por @Wicho — 5 de Abril de 2017



Los dos aterrizajes del Falcon 9 #1021 por @AtronautiCAST

SpaceX ha demostrado que es técnicamente viable utilizar cohetes «usados» para hacer lanzamientos espaciales con el enorme éxito que ha supuesto el segundo lanzamiento del Falcon 9 con número de serie 1021. Este cohete no sólo ha cumplido con su misión de poner en órbita el satélite de telecomunicaciones SES-10 sino que además ha sido capaz de aterrizar de nuevo de una pieza en el espaciopuerto flotante Of Course I Still Love You.



El #1021 llegando a puerto por segunda vez

Gwynne Shotwell, de SpaceX, ha dicho que el coste de volver a preparar el 1021 para su lanzamiento ha sido bastante menos de la mitad de fabricar uno nuevo, un coste que además esperan bajar aún más en el futuro.

Pero más allá de eso ahora SpaceX tendrá que demostrar que llevar a cabo lanzamientos espaciales con cohetes reutilizables es económicamente viable y que hay un modelo de negocio sostenible.

Elon Musk ha dicho que a lo largo de 2017 esperan hacer hasta seis lanzamientos de cohetes «reciclados», tres o cuatro en lanzamientos de Falcon 9 y otros dos como propulsores de apoyo en el primer lanzamiento del Falcon Heavy, y que para 2018 el número podría subir a una docena y que entonces podría empezar a ser económicamente viable.

El objetivo final de la empresa es bajar a menos de 24 horas el tiempo de procesado de cada cohete para tenerlo listo para un nuevo lanzamiento, aunque aún faltan unos años para ello: en el caso del 1021 han tardado casi un año en tenerlo listo para su segundo vuelo.