10 maneras diferentes de fotografiar una misma escena

Por Nacho Palou — 5 de Julio de 2017

En este vídeo Pye Jirsa de SLR Lounge explica el planteamiento y los ajustes utilizados para tomar diez fotografías de una misma escena, de una pareja de recién casados situados en lo alto de una colina de una bodega localizada en Malibú, California.

En el vídeo y también en el post 10 Ways To Light & Shoot The Same Scene With Profoto Pye habla un poco sobre el proceso de la composición y detalla tanto el equipo utilizado como los ajustes de cámara y del flash remoto en cada imagen.

Los resultados son impresionante, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de la luz natural debido a la niebla y que las diez fotografías se tomaron en un intervalo de 20 minutos. También indica los preajustes de Lightroom aplicados durante el procesado de las imágenes. Me ha llamado la atención que Pye hace cambios en la temperatura de color directamente en la cámara y no posteriormente en Lightroom, aunque probablemente los resultados serían los mismos si la fotografía se toma en raw.

Este vídeo de Pye “demuestra una cosa muy simple: los fotógrafos podemos ser muy reservados y protectores cuando se trata de desvelar y compartir con otros fotógrafos nuestros conocimientos y lo que nosotros pensamos que son ‘secretos comerciales’. Creemos que el éxito de otro fotógrafo se produce a costa de nuestro propio éxito. Pero lo cierto es que la mayoría de las técnicas y trucos existían ya mucho antes que tú y que yo. Todo eso se ha hecho ya antes. Eso no significa que no se pueda ser un artista único. Austin Kleon [autor de Roba como un artista: 10 cosas que nadie te dijo acerca de ser creativo] dijo una vez que ‘los buenos artistas son el resultado del arte que han consumido’. Sé un apoyo positivo para tus colegas fotógrafos. Enseña a otros, comparte tus técnicas y anímales a que cojan la cámara. Alégrate por sus éxitos porque cuando la marea sube acaba levantando todos los barcos.”