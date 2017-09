La vida secreta de las tripulantes de cabina, una estampa fotográfica de la aerolínea Virgin America

Por @Alvy — 2 de Septiembre de 2017

The Secret Life of Virgins es un pequeño álbum fotográfico de Molly Choma que retrata la vida cotidiana de las TCP (tripulantes de cabina de pasajeros) de los aviones de Virgin America. Y la de los TCP, que aunque minoría también aparecen en algunas de las escenas. Azafatas y azafatos, en términos menos técnicos.

Muchas de las TCP aparecen en las fotografías sentadas en sus pequeños asientos, más conocidos como transportines. Son esos pequeños asientos para TCPs que están en las zonas de trabajo, donde viajan durante el aterrizaje y despegue ligeramente separadas del pasaje (también hay otro transportín en la cabina). El transportín tiene su cinturón de seguridad y la fotógrafa los ha retratado con una luz y unas expresiones faciales muy peculiares.

Es un trabajo duro que puede implicar muchos saltos cada día (trayectos entre el despegue y aterrizaje), recorrer miles de kilómetros en un espacio reducido y el revisado rutinario de cientos de pasos de protocolos de seguridad. Por no hablar de lo más delicado: horas y horas de trato con los clientes, muchos de los cuales son poco considerados – por no decir directamente capullos maleducados.



La próxima vez que subas a un avión no olvides lo que deberías saber que pasa a diario por la mente de cada TCP:

La gente debería recordar que estamos en el avión para salvar sus culos, no para lamérselos.

(Vía PetaPixel.)

