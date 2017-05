Qubo Vito, un elegante y sencillo Android 7

Por @Alvy — 5 de Mayo de 2017

Qubo Vito Sistema Android 7.0 Pantalla 5,5" IPS HD Resolución 1280 x 720 CPU MTK quad core MT6737 Cámaras 13 / 5 Mpx Memoria RAM 2 GB Almacenamiento 16 GB / +MicroSD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Batería 2.700 mAh Precio (PVP) 160€ Otras características: Lector de huellas dactilares. Dual SIM. Conector microUSB tipo B. Redes 4G/LTE. GPS/AGPS. Acelerómetro, brújula. Bluetooth 4. Conexión auriculares 3,5 mm. Incluye cargador 1A, cable USB, auriculares con botón de control.

El último terminal móvil que he estado probando ha sido un Qubo Vito equipado con Android 7 que resulta a la vez elegante y sencillo. Está disponible en dos colores, con cuerpo metálico unibody. Los tres botones (encendido + volumen) van en el lado izquierdo, mientras que en el derecho está la ranura SIM/microSD. Los botones Android (menú, atrás, multiatarea) forman parte de la propia pantalla, que cubre casi todo el frontal. En el lateral inferior están tanto los altavoces externos como el conector microUSB de carga. En la superior están los auriculares, así como las dos cámaras.

Las 5,5 pulgadas de pantalla están acabadas en esquinas redondeadas con cristal 2.5D. Lo que más llama la atención es que pese al uso del metal como material principal resulta muy ligero, así como su grosor, apenas 7,6 mm de los que tan solo sobresale sutilmente la cámara trasera. El sensor de huella –una de las funciones más apreciadas últimamente– está discretamente situado en la parte central trasera, justo encima del logo de la marca. Para manejarlo lo más sencillo es registrar en la configuración la huella del dedo índice, aunque como se pueden añadir varios no está de más añadir otros aunque solo sea por comodidad.

Hardware suficiente

Al tratarse de un terminal al alcance de todos los públicos sus prestaciones no son las más punteras, pero son adecuadas para que todo funcione correctamente. En el banco de pruebas GeekBench 4 marcó un índice de 1.579, algo más que otros Android 7 similares que hemos probado.

Su procesador es un quad core e incluye 2 GB de RAM, de modo que funciona adecuadamente. Aunque incorpora 16 GB de almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta de memoria de hasta 64 GB (lo probé con una de 32 GB extra). La instalación se hace en la misma ranura de la SIM, por lo que conviene guardar el film transparente que viene en la parte trasera del móvil como guía.

El resto de funciones son las habituales de este tipo de terminales: GPS, conectividad wifi, Bluetooth, etcétera y funcionaron todas sin problemas. El volumen de los altavoces externos no es excesivamente alto, pero es que está limitado de fábrica para que no se rompan las membranas prematuramente. Tras consultarlo me explicaron que se puede ampliar usando diversas apps o hacks, pero que no es lo más recomendable. En cualquier caso a nivel conversación telefónica o usando los auriculares a través del conector de 3,5mm el audio se aprecia perfectamente.

En cuanto a la batería de 2.700 mAh basta decir que es suficiente gracias a que el software del sistema se encarga de hacerla durar todo lo posible. Incluye el llamado «modo DuraSpeed» para desactivar las aplicaciones en segundo plano que a veces consumen demasiado recursos inútilmente (léase: Facebook). Una vez configurado todo se puede pasar con él todo el día sin mayores problemas y sin tener que prescindir de notificaciones. Otro detalle: si se utilizan aplicaciones muy exigentes en cuanto a CPU el terminal puede calentarse un poco, pero no mucho más de lo que se calienta cualquier otro con 4, 8 o 10 núcleos. (Solución barata y sencilla: ponerle una funda).

Software pensando en el usuario

Una de las mayores preocupaciones del fabricante es garantizar que el software funcione adecuadamente e incluya lo que los usuarios suelen pedir a este tipo de terminales. Además de que Android 7 ya es el sistema «oficial» del terminal en Qubo nos dieron que están trabajando en un Launcher propio que combina lo mejor de los Launchers actuales. Actualmente se puede personalizar el terminal manteniendo pulsado el botón sobre el fondo y eligiendo widgets, fondos, tamaño de iconos y demás.

Además de eso se están trabajando con la ONCE para incorporar algunas funciones especiales para invidentes y para España ya está activa la función que elimina el registro de llamadas al 016. No solo son pequeñas funciones de este tipo las que ya están listas o llegarán en futuras actualizaciones sino que la intención es continuar trabajando con el futuro Android 8 del cual está empezando a llegar algo de material.

Como conclusión se puede puede decir que el Qubo Vito es un modelo moderno, elegante y económico (160 euros en la tienda del fabricante) pero al mismo tiempo capaz, que incluye el sensor de huellas que tanto aprecian los usuarios hoy en día y que además está preparado con Android 7 y algunas otras funciones especiales con intención de que tenga una «larga vida».