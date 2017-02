Mozilla adquiere Pocket

Por @Alvy — 28 de Febrero de 2017

La Fundación Mozilla ha anunciado la adquisición de Pocket, más exactamente de Read It Later, Inc. (nombre de la empresa y originalmente de la aplicación de 2010, que sería posteriormente renombrada a Pocket en 2012). También consiguió muchas menciones como «mejor app» en todos sus años de existencia y se ha convertido en una de las aplicaciones básicas que muchos instalan nada más recibir una nueva tableta, móvil o cuyo plug-in es el primero en añadir al navegador web.

Para quien no le suene fue una de las primeras apps en integrar un sistema de marcado de «páginas web favoritas» (bookmarks) con otro de lectura offline (marcar para guardar y leer luego, aunque no haya conexión) y posteriormente incorporó también un sistema de recomendación de contenidos en base a las páginas que se han guardado históricamente.

La fundación ha anunciado que el proyecto pasará a formar parte del código abierto de Mozilla, lo cual resulta interesante en muchas vertientes: por un lado por la integración ya existente con el ecosistema de apps de iOS, Android y las versiones «de escritorio» para Windows, MacOS y Linux; por otro por su excelente parser que analiza el contenido tras una URL para extraer y descargar lo más importante (texto e imágenes destacadas) y por su estupendo diseño del lector, que permite disfrutar de los contenidos que se han visitado anteriormente tanto offline como online – pudiendo elegirse la versión «sólo texto» o la original completa de cada página.

Pocket puede descargar, instalar y usar de forma gratuita en GetPocket.com.

Relacionado: