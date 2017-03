Una mesa para jugar al pong de forma mecánica

Por Nacho Palou — 23 de Marzo de 2017





En Kickstarter: Play Atari Pong in your Coffee Table la mesa baja (donde normalmente se ponen los pies durante la siesta en el sofá más que café) que es una máquina para jugar al pong moviendo de forma física y mecánica los elementos del juego.

De modo que no se trata de una mesa con una pantalla y un emulador y por tanto no se le pueda pedir mucho más a la vida. O al menos no se le puede pedir mucho más a una mesa baja de salón, de acuerdo.

La mesa comenzó siendo un proyecto casero y ahora está a la caza y captura de financiación en Kickstarter.

