Efectos especiales a la antigua usanza

Por @Alvy — 13 de Enero de 2017

Los efectos visuales en el cine son tan viejos como los mismísimos hermanos Lumiére; de hecho en aquella época (finales del siglo XIX) el mismísimo pionero Georges Melies desarrolló muchas de las ideas técnicas que se han utilizado durante décadas y que todavía se utilizan hoy en día.

En How the Special Effects of Silent Films Were Done (Sploid) se muestran algunas de aquellas viejísimas técnicas, en forma de GIFs provenientes de @SilentMovieGIFs. Trucos como los time-lapses, los falsos ángulos, las pinturas sobre vidrio o las dobles exposiciones dieron lugar a algunas de las más famosas escenas – en las que otros pioneros como Chaplin, Keaton o Lloyd rodaban las propias escenas de mayor riesgo.

Hoy en día modificamos la realidad con ordenadores en películas de alta resolución y llamativos colores; en aquella época la baja calidad fotográfica y el blanco y negro ayudaban bastante a que pasaran «desapercibidos». Pero el cine de mediados del siglo XX también hizo un uso extensivo de estas técnicas con formatos de mayor calidad fotográfica y a todo color, con resultados tan estupendos que todavía se imitan hoy en día. Es el encanto de los efectos visuales vintage, algo que un gráfico de ordenador todavía no puede conseguir.