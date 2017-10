Informe final sobre la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia airlines

Por @Wicho — 4 de Octubre de 2017



El avión desaparecido

Después de que en enero de 2017 se diera por concluida sin éxito la búsqueda de los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido el 7 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, ya hay informe final sobre su desaparición, aunque sin haber encontrado los restos, es imposible saber qué paso con ese avión y con sus ocupantes.

Según se puede leer en Assistance to Malaysian Ministry of Transport in support of missing Malaysia Airlines flight MH370 on 7 March 2014 UTC la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte, que se encargó de liderar la búsqueda hasta el final,

Las razones de la pérdida de MH370 no pueden determinarse con certeza hasta que se encuentre la aeronave. Es casi inconcebible y ciertamente inaceptable desde el punto de vista social que en la era de la aviación moderna, en la que cada día 10 millones embarcan en aviones comerciales, que un avión comercial grande se pierda y que el mundo no sepa con certeza qué fue del avión y de los que se encontraban a bordo.



Parte del carenado de uno de los motores del MH370 - Australian Transport Safety Bureau

Dice también que tras la desaparición –aunque luego fue localizado– del vuelo AF447 sobre el Atlántico en 2009 y la del propio MH370 se han aprendido algunas lecciones importantes acerca de cómo localizar aviones perdidos en zonas en las que el océano es profundo; que se han mejorado los requerimientos y sistemas para seguir aviones y que seguirán siendo mejorados.



Mensajes para el MH370 cuando aún había esperanza de encontrarlo

Pero lo cierto es que todos esos mensajes de ánimo dejados cuando aún había esperanzas de encontrar el avión y saber, por lo menos qué había pasado con él, quedarán sin respuesta. Quizás para siempre.

Relacionado,