Por Nacho Palou — 3 de Enero de 2017

120 Minimal Typography Logos Bundle (unos 14 euros) es una colección de logotipos sencillos pero de alta calidad en formatos vectoriales y que se pueden editar, trazos y tipografías (todas gratuitas), lo que permite editarlos adaptarlos a la marca y necesidades particulares.

