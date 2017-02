Corto-anuncio: Dennis the Robot

Por Nacho Palou — 14 de Febrero de 2017

La historia es un poco a lo Toy Story: durante una mudanza un robot que es fruto de una noche loca entre Johnny Número 5 de Cortocircuito y Wall-E se pierde en las calles de la ciudad, y el corto relata las peripecias por las que pasa (que no son muchas) hasta que el robot logra volver a casa.

Pero los efectos visuales de Ixor Visual Effects para este anuncio de la agencia The Newtons para la compañía energética griega Protergia Energy, titulado Dennis the Robot, son bastante buenos y merece la pena verlo, aunque es una pena que el protagonista no resulte visualmente más original.

El vídeo CGI 3D/VFX Making Of "Dennis the Robot" muestra un poco el proceso de creación y de animación del robot.

