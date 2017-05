Interfaces y escenarios futuristas de Davison Carvalho

Por @Alvy — 9 de Mayo de 2017

El portfolio de Davison Carvalho está repleto de interfaces futuristas, algunas que hemos podido ver en películas como El despertar de la fuerza y otras que crea por puro amor al arte: una revisión de la cabina de teléfono de 2001, estaciones espaciales, planetas lejanos…

Incluso los trabajos que explica son «diseños que hice un día y de los que me había olvidado porque no me gustaron mucho» son bastante espectaculares. Definitivamente un sitio para visitar tranquilamente y asombrarse con los detalles.