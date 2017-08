Los lugares abandonados de Fábio Araujo

Por @Wicho — 21 de Agosto de 2017

Una gran habilidad con Photoshop le permite a Fábio Araujo crear escenas completamente inventadas de lugares abandonados que va construyendo con trozos de imágenes. Me recuerdan mucho a los dioramas que hacía en mi época de moldelista.

Y cotilleando sus otros trabajos he dado con Favela, una ilustración que me recuerda a los campamentos de caravanas como aquel en el que vive Wade Watts, el protagonista de Ready Player One.

Por cierto que la película de Ready Player One es una de las que tenemos en la lista de las que habrá que ver en 2018.

(Vía Ana Ribera).