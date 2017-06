Los mundos 3D de Filip Hodas

Por @Wicho — 30 de Junio de 2017

Filip Hodas es un ilustrador en 3D checo que publica continuamente creaciones nuevas en Instagram y en Facebook para practicar. Algunas de ellas no son epecialmente reconocibles, pero me declaro muy fan de las que integran elementos de juegos y videoconsolas en paisajes imaginarios. También me gustan mucho las que mete elementos de la cultura pop en esos paisajes.

Se pueden comprar sus ilustraciones en distintos formatos y soportes en society6.

Sus imágenes me recuerdan mucho al universo de Tales from the Loop y Things from the flood de Simon Stålenhag.

(Vía akita).