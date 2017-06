Las películas «sumadas» de Kevin L. Ferguson

Por @Wicho — 27 de Junio de 2017

Kevin L. Ferguson tiene un curioso enfoque a la hora de «ver» películas: hace resúmenes de películas sumando sus fotogramas –cogidos cada cierto número de segundos– en una sola imagen abstracta que a veces permite intuir algo de la película y a veces nada en absoluto.

Se pueden ver en Film visualization.

Pero aunque a menudo no se reconozca nada esas imágenes–resumen también le permite explorar cosas como si las películas son más o menos luminosas en distintas épocas o qué paleta de color domina por género, por ejemplo.

Si te animas a intentarlo el proceso que usa está descrito en To Cite or to Steal? When a Scholarly Project Turns Up in a Gallery.

(Kottke vía Pepe Cervera… más o menos).