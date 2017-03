10 recursos para introducirse en el arte isométrico pixelado

Por @Alvy — 25 de Marzo de 2017

El arte isométrico pixelado es algo tan común que está en infinidad de videojuegos y diseños pero en lo que no siempre reparamos. Es simplemente esa perspectiva denominada comúnmente 3/4, 2,5D o pseudo-3D. Irónicamente ni siquiera es una «auténtica» proyección isométrica: los ángulos no son siempre 120° sino que varían ligeramente, dependiendo de las proporciones de los píxeles (que no siempre son exactamente cuadrados).

Explorar los mundos del arte isométrico pixelado puede dar para meses o incluso años de estudio. Y además de los más puros diseños con píxeles cuadrados siempre existe la posibilidad de abandonar el universo de la cuadratura y saltar al mundo de los vectores, creando escenarios y objetos isométricos más suaves, redondeados y con una paleta de colores más allá de los 8-bits que se adapten bien a cualquier tamaño.

He aquí algunos recursos que encontré y me pareció que merecen la pena:

Además hay cierto software que puede resultar útil:

Isometric Shape Creator crea imágenes isométricas 3D a partir de textos, logos, mapas y similares.

crea imágenes isométricas 3D a partir de textos, logos, mapas y similares. MagicaVoxel es un editor de vóxeles ligero y ágil, que puede usarse para diseños isométricos y de otro tipo; tanto para personajes como objetos, escenarios, etc.

es un editor de vóxeles ligero y ágil, que puede usarse para diseños isométricos y de otro tipo; tanto para personajes como objetos, escenarios, etc. Pixel Art / Sprite Editors una recopilación con los mejores editores (gratuitos y de pago) para aplicar estas técnicas.

una recopilación con los mejores editores (gratuitos y de pago) para aplicar estas técnicas. Isometric Map Icons: Building and Places, edificios pixelados para utilizar como inspiración o comprar en forma de clip-art con sombras, etc.

