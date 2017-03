Por Nacho Palou — 8 de Marzo de 2017

En Science of Us, The Reason Comic Sans Is a Public Good

Irónicamente es la idiosincrasia de la Comic Sans la que la convierte en una de las fuentes tipográficas más accesibles para personas con dislexia. “Las formas irregulares de las letras de la Comic Sans permiten al lector centrarse en las partes individuales de las palabras”, escribe Lauren Hudgins. “Mientras que muchas fuentes usan formas repetidas para crear letras diferentes, como la 'p' rotada para hacer un 'q'. La Comic Sans en cambio utiliza pocas formas repetidas, creando letras distintas (aunque la 'b' y 'd' son un reflejo invertido).

Lauren Hudgins opina que “odiar la Comic Sans es discriminatorio”, y relata el caso de su hermana disléxica a quién (en su experiencia) usar la Comic Sans para todo le ha ayudado a completar sus estudios de bióloga marina.