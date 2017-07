La belleza de los arcoíris de fuego

Por @Wicho — 31 de Julio de 2017

No sabía de la existencia de los arcoíris de fuego, también conocidos como arcos circunhorizontales, aunque me he enterado de su existencia gracias a unas fotos supuestamente sacadas por un piloto que andan haciendo las rondas por los grupos de Whatsapp.

Un arcoíris de fuego se produce cuando el Sol está al menos 58º grados sobre el horizonte y entre él y el observador hay nubes cirrus en las que a su vez hay principalmente cristales de hielo en forma de prisma en posición horizontal alineados con la línea de visión del observador. Los rayos de luz entran por uno de los lados cortos de los prismas de hielo y salen por uno de los largos, lo que hace que la luz se vea descompuesta en sus componentes.

{Foto: Circumhorizontal arc – CC Jeff Kubina}

(Gracias, Susana).