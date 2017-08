Eclipse parcial de Luna de agosto de 2017

Por @Wicho — 7 de Agosto de 2017

A las 20:20:27 del 7 de agosto de 2017, hora peninsular española, se produce el máximo del segundo y último eclipse de Luna del año, que en este caso es parcial, ya que la Tierra no la llega a tapar por completo.

En España la Luna no sale hasta un poco antes de las 21:00 para aquellos que estén más al este y no hasta eso de las 21:45 para los que estamos más al oeste, con lo que no podremos ver el máximo y tendremos que contentarnos que ver el eclipse cuando ya ha pasado su máximo, que es a las 20:20:27. Puedes usar Stellarium para calcular la hora exacta en la que sale la Luna allá donde vives o donde te pille el eclipse.

Además, dado que hay luna llena –los eclipses de Luna sólo se pueden producir en esta fase– el brillo del resto de la superficie de la Luna va a dificultar poder apreciar el tono rojizo del pequeño trozo de la Luna que se verá afectado por el eclipse.

Si estás en América, mala suerte, ya que salvo en la zona más al este de Brasil no es posible ver en eclipse.

Pero en cualquier caso, si las nubes lo permiten, siempre es una buena excusa para salir a mirar la Luna, un espectáculo natural y gratuito del que a menudo nos olvidamos inmersos en nuestras noches llenas de luz artificial.

A diferencia de un eclipse de Sol, al que bajo ningún concepto hay que mirar sin protección, y mucho menos si lo hacemos a través de unos prismáticos, telescopio o similar, un eclipse de Luna no requiere más protección que la de la ropa que sea necesaria para no pasar frío. Y si buscas un poco es casi seguro que alguna asociación astronómica o planetario de tu zona habrá organizado una observación del eclipse; si te acercas podrás verlo a través unos prismáticos o unos telescopios, que siempre mola un poco más.

