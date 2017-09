Un informe de las academias de ciencias europeas le atiza a la homeopatía

Por @Wicho — 27 de Septiembre de 2017

El EASAC, el Comité Científico Asesor de las Academias Europeas, formado por las academias de ciencias nacionales de los países miembros de la Unión Europea, acaba de publicar el informe Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU [PDF].

En él se estudia el «estado del arte» en cuanto a la homeopatía en Europa y, para sorpresa de nadie, probablemente tampoco de quienes la defienden, la deja muy mal parada.

Las conclusiones del informe son que

Cualquier supuesta eficacia de los productos homeopáticos en el uso clínico puede ser explicada mediante el efecto placebo o ser atribuida a un diseño de estudio deficiente, variación aleatoria, regresión hacia la media o sesgo de publicación. De entres estas explicaciones el efecto placebo puede ser de valor para el paciente, pero no hay ninguna enfermedad conocida para la que exista evidencia sólida y reproducible de que la homeopatía sea efectiva más allá del efecto placebo.

Y las recomendaciones son que:

Debería existir un reglamento coherente para que las declaraciones de propiedades relativas a la eficacia, seguridad y calidad de todos los medicamentos se basen en pruebas objetivas y veraces, en consonancia con las afirmaciones que se hacen. La necesidad de disponer de datos sólidos se aplica a los productos para la medicina humana y veterinaria. Los organismos reguladores nacionales no deben autorizar la designación de medicamento para productos que carezcan de pruebas sólidas y verosímiles de su efectividad.

Ahora sólo queda –lo que no es poco– que las autoridades tomen nota de una vez y empiecen a actuar en serio.

Por cierto que además del informe del EASAC hace poco se publicaba un trabajo en PLoS One el trabajo A retrospective cost-analysis of additional homeopathic treatment in Germany: Long-term economic outcomes en el que se estudia el coste de los tratamientos con productos homeopáticos y la conclusión es que son más costosos que los hechos con medicinas.

Así que a ver si va a ser que la industria farmacéutica no es tal mala como la pintan.

(Vía Eldiario.es).