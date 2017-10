Este medicamento que regenera la dentina haría innecesarios los empastes dentales

Por Nacho Palou — 13 de Octubre de 2017



El proceso de regeración del diente (de un ratón) a las cuatro semanas (izquierda) y a las seis semanas (derecha). Imagen: King's College.

En Futurism, Scientists Have Discovered a Drug That Fixes Cavities and Regrows Teeth,

Aunque los dientes pueden regenerar la dentina sin ayuda y de forma natural, esto sólo sucede en determinadas circunstancias. Por ejemplo si la pulpa dentaria [lo que se conoce vulgarmente como “nervio”] queda expuesta debido a una infección como la caries o por un golpe. Pero incluso en esos casos la cantidad de dentina que se puede regenerar es muy escasa, insuficiente para rellenar el hueco dejado por una caries, huecos que normalmente son más bien profundos. El medicamento conocido como Tideglusib puede cambiar esto porque desactiva la enzima GSK-3, que es la que impide la formación de la dentina.

La dentina es la parte del diente que se sitúa por debajo del esmalte exterior y que es la que se daña cuando se produce una caries, la parte de diente que se “come” la infección.

Investigadores del King's College han aplicado Tideglusib impregnado con él esponjas de colágeno que se adaptan al hueco a rellenar en el diente, estimulando de este modo el crecimiento de dentina nueva que, en unas seis semanas, rellena el hueco a la vez que la esponja de colágeno se desintegra dando paso al diente regenerado.

Según The Telegraph la mala noticia es que el medicamento de momento sólo se ha probado en ratones; pero la buena noticia es que se trata de un medicamento desarrollado y probado para tratar el Alzheimer, lo que debería acelerar su llegada a las clínicas dentales.

Si en humanos funciona como se espera sería el principio del fin de los empastes dentales. Aunque los empastes son un método efectivo para reparar piezas dentales dañadas —por golpes o caries— no son la opción ideal ya que con el tiempo tienden a estropearse y caerse y suele ser necesario reemplazarlos alguna vez. Pero sobre todo el empaste no repone el mineral perdido por el diente, por lo que el diente nunca queda completamente arreglado,

Conseguir que el diente se repare por sí mismo de forma natural no sólo eliminaría muchos de esos problemas, sino que también sería un tratamiento mucho menos invasivo para los pacientes, con especial beneficio para aquellos que tienen miedo al dentista y para quienes la colocación de un empaste o una reconstrucción les causa ansiedad.

Más en Promotion of natural tooth repair by small molecule GSK3 antagonists.