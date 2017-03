La pseudociencia no tiene cabida en lugares públicos

Por @Wicho — 2 de Marzo de 2017





Hace algo más de una semana me alertaron de que Josep Pàmies iba a dar dos charlas en A Coruña, una en un centro cívico del ayuntamiento y otra en el paraninfo de la universidad. Cualquiera de las dos opciones me parecía una aberración, y afortunadamente conseguimos llegar a tiempo de evitarlo.

La visita de Pàmies a A Coruña era parte de una gira que está haciendo por varias ciudades y también hemos conseguido evitar que Pàmies pudiera hablar en lugares públicos de otras ciudade como por ejemplo Astorga, aunque en otras ciudades como Hospital de Órbigo no ha habido tanta suerte.

Hoy he aprovechado mi espacio sobre ciencia con Mayte González Trillo en Radio Coruña para explicar por qué me opongo tan vehementemente a que Josep Pàmies y gente de su calaña pueda usar espacios públicos para divulgar sus mentiras*.

Sé que dará su charla en otro sitio; y todo parece indicar que además de en Hospital de Órbigo también le permitirán usar instalaciones municipales en Pola de Lena y Cascante, aún a pesar de toda la información que se le ha hecho llegar al respecto…

Pero hay que irle achicando los espacios a esta gente. Cada día. Cada minuto. Sin descanso. Sus afirmaciones son peligrosas y además por lo general se aprovechan de la desesperación de enfermos y familiares, lo que hace aún más despreciable su proceder.

La anotación de José Ramón Alonso a la que hago referencia y que se puede enviar a cualquier entidad pública que acoja charlas como estas es Nunca más – Charlas de pseudociencia en lugares públicos; la carta abierta de Borregos Illuminati sobre Pàmies también puede servir.

*Josep Pàmies dice, entre otras muchas cosas, que el virus de la hepatitis C no na sido aislado (mentira), lo mismo que afirma del VIH, del que además dice que no produce el sida (mentira otra vez), que una planta llamada Kalanchoe –que él vende– deja en entredicho a la quimioterapia (más mentiras), o que la solución mineral milagrosa (un producto cuyo uso como medicamento es ilegal y que de nuevo él vende) lo cura casi todo (mentira, mentira, mentira), que se puede usar agua de mar en lugar de sangre para hacer transfusiones (¿tengo que decirlo?), etc…