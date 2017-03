Sinestesia de calendario, cuando los calendarios se vuelven 3D

Por @Wicho — 3 de Marzo de 2017

Desde que conozco su existencia me ha fascinado el fenómeno de la sinestesia.

La sinestesia es un fenómeno que hace que las personas que la tienen perciban curiosos cruces entre sus sentidos, de tal forma que los sonidos pueden evocar sabores, o las palabras o números escritos tener colores, por ejemplo.

Pero hasta hace unos días desconocía el fenómeno de la sinestesia de calendario, que hace que algunas personas vean las fechas como si estuvieran proyectadas delante de sus ojos en una especie de display de realidad aumentada en la que ven siglos, años, meses, y días con forma. Según la persona pueden tener forma de uve, formar una especie de donut, o ser como una especie de espaguetis como los las ilustraciones de esta anotación, por ejemplo.

Y no tienen nada que ver con la clásica cuadrícula en la que los demás vemos los años, meses y días de la semana.

Es muy posible que este tipo de sinestesia esté relacionado con la sinestesia que hace que algunas personas vean las secuencias de números con formas.

Según el estudio Calendars in the brain; their perceptual characteristics and possible neural substrate un uno por ciento de las personas poseen esta característica.

Lo que pasa es que probablemente muchas de ellas no sean conscientes de ello: las ilustraciones que acompañan a esta anotación son de Daniel Marín, que escuchando una charla en la que se hablaba precisamente de la sinestesia de calendario se asombró al descubrir que no todo el mundo ve las fechas como él.

Un poco como le pasó a John Dalton cuando descubrió que el resto del mundo no veía los colores como él, tal y como cuenta Antonio Martínez Ron en El ojo desnudo, un libro la mar de recomendable que cuenta cómo aprendimos cómo vemos y todo lo que hemos podido descubrir gracias a ello.

