Según la teoría de cuerdas podrían existir múltiples dimensiones del tiempo

Por @Alvy — 11 de Mayo de 2017

En este vídeo de Tech Insider el profesor Brian Greene –conocido físico téorico y divulgador de la Universidad de Columbia– explica que no hay nada en la teoría de cuerdas que impida que existan varias dimensiones del tiempo. Y, básicamente, si no es algo que esté «prohibido» o haga que la propia teoría sea inconsistente, merecería la pena explorarlo. De hecho hay quien lleva dos décadas trabajando en ello.

El asunto es bastante complicado y controvertido, tanto o más que la propia teoría de cuerdas, pero también es casi menos intuitivo que el hecho de que existan más de tres dimensiones espaciales (ancho, alto, largo), algo a lo que ya casi nos hemos «acostumbrado»: en muchos modelos se da por sentado que hay otras dimensiones que por ser demasiado pequeñas –más de lo que podemos detectar– no podemos apreciar; simplemente estarían ahí el tejido del universo, enrolladas en sí mismas.

¿En qué se diferenciaría una segunda dimensión temporal de la que normalmente experimentamos? ¿Tendría efectos psicológicos sobre nosotros? ¿Mantendría propiedades tales como la causalidad? ¿Se oiría la musiquilla de La dimensión desconocida al entrar en ella? Un montón de preguntas extremadamente raras en interesantes a las que darle vueltas. En Big Think hay publicado un artículo al respecto, para quien esté interesado: There are 2 Dimensions of Time, Theoretical Physicist States.