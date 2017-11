Por Nacho Palou — 8 de Noviembre de 2017

Usando superordenadores los investigadores del UW-Madison CIMSS ha recreado un supertornado de fuerza 5 que tocó tierra cerca de El Reno, Oklahoma, el 24 de mayo de 2011.

En este otro vídeo el investigador jefe Leigh Orf explica cómo carajos fueron capaces de recrear con detalle la tormenta.

Más en Into the Vortex: Megacomputers and the Quest to Understand Superstorms.

