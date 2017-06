Un buen vídeo que explica cómo funcionan los coches eléctricos

Por Nacho Palou — 23 de Junio de 2017

El vídeo How does an Electric Car work? (con subtítulos en español) de Learn Engineering es una buena explicación visual de cómo funcionan los coches eléctricos, en este caso un Tesla S, pero en la práctica todos los que son 100 por cien eléctricos funcionan esencialmente igual.

Compara además su funcionamiento con el de los coches con motor de combustión y caja de cambios, mucho más complejos y menos eficientes. Por mucho que a uno le gusten los motores de combustión hay que reconocer que al lado de los sistemas de propulsión eléctricos resultan casi primitivos, y eso a pesar que la propulsión eléctrica es anterior a los motores de combustión.

Relacionado,