El coche solar Lightyear One suena demasiado bien para ser verdad pero, ¿y si funciona?

Por Nacho Palou — 6 de Julio de 2017

El coche solar Lightyear One es descendiente directo del uno de loos coches solares participantes en la competición World Solar Challenge que organiza Bridgestone desde 2012. “Coche solar“ significa que son vehículos que obtienen la electricidad para funcionar directamente de la energía del sol. Este tipo de vehículo están lejos de los que se entiende por “coche”, aunque pueden recorrer miles de kilómetros sin necesidad de enchufe.

Sin embargo según Lightyear su modelo One es un coche “de verdad”, eléctrico y con una autonomía de entre 400 y 800 km, con una sola carga. Por si fuera pooco en condiciones de sol suficiente puede circular durante meses sin enchufarlo, recargando las baterías con la luz del sol. “Ambas promesas son intrépidas —dicen en ThreeHugger— y ambas son díficil de probar sin una prueba pública en el mundo real. Pero si esta compañía es capaz de resolver ambos desafíos el futuro del coche eléctrico parece bastante soleado.”

Según Lightyear, en Madrid el Lightyear One podría recorrer hasta 17.000 km al año utilizando sólo energía solar.

Según Lex Hoefsloot, CEO de Lightyear, el One combina lo mejor de los coches solares y de los coches eléctricos. “Es un paso adelante revolucionario que comina un grab aspecto con una eficiencia extrema. El primer modelo convierte en real lo que hasta ahora era sólo ciencia ficción: coches que funciona sólo con la luz del sol.”

La confianza de los chicos de Lightyear es tal que por 19.000 euros ya permiten reservar el One, cuya primera hornada de sólo 10 vehículos saldrá en 2019, y está previsto que en 2020 salgan otras 100 unidades más. Eso sí, el precio de no volver a pagar combustible —al menos no cuando haga sol y si Lightyear es capaz de cumpir sus promesas— es de 119.000 euros para un vehículo de cuatro plazas