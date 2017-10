Por @Alvy — 17 de Octubre de 2017

El dial ético es un imaginario control que podrían tener los paneles de los coches autónomos del futuro. Antes comenzar un trayecto se podría regular y el coche actuaría en consecuencia en caso de accidente – o incluso en otras situaciones menores. Básicamente modificaría las decisiones del vehículo en situaciones como las del dilema del tranvía y otras que supusieran daños para los seres humanos. Pero… ¿Por qué no también respecto al cumplimiento de las «normas sociales» del tráfico?

¿Deberían contar los coches llevar este dial, ninguno o cualquiera? ¿Debería todo el mundo poder utilizarlo o ser algo como el «carnet por puntos»? ¿Cómo deberían los programadores asegurarse de que resulta efectivo? Casi cualquier análisis pone un poco los pelos de punta por lo inquietante que resulta la posibilidad.

¿Habría en la carretera más buenos samaritanos o vehículos estilo Mad Max?

Con valores variando entre altruista y egoísta, pasando por imparcial habría que ver qué elegirían los ocupantes, por qué y cuándo. Está todo analizado en este trabajo: The Ethical Knob: ethically-customisable automated vehicles and the Law, a medio camino entre las cuestiones técnicas relativas a la inteligencia artificial, la ley y la ética.

(Vía Improbable Research.)