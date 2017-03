Las arañas se podrían comer a todos los humanos y seguirían hambrientas

Por Nacho Palou — 28 de Marzo de 2017

En The Washington Post, Spiders could theoretically eat every human on Earth in one year,

Todas las arañas del mundo, juntas, engullen entre 400 y 800 millones de toneladas de alimento cada año. Eso significa que todas las arañas juntas comen tanto como los 7.000 millones de humanos, los cuales consumen juntos unos 400 millones de toneladas de carne y de pescado también cada año.

Visto de un modo más inquietante: todos los adultos humanos suman unos 287 millones de toneladas de biomasa. Incluso añadiendo otros 70 millones de toneladas de biomasa por los niños el total de biomasa humana sigue estando por debajo de los entre 400 y 800 millones de toneladas que comen las arañas cada año.

En otras palabras, las arañas podrían comerse a todos los humanos y todavía seguir hambrientas.

Además, la comunidad global de arañas pesa 29 millones de toneladas, lo mismo que pesarían 478 buques Titanic (52.000 toneladas cada uno) por lo que la conclusión está clara: la comunidad global de arañas podría matar a Leonardo DiCaprio 478 veces, dicen en The Verge.

Todos estos son datos más que suficientes como para dejar de preocuparse por tragarse una araña mientras se está dormido, porque podría ser más bien al revés.

En Change.org hay una petición dirigida al senador (de EE UU) Al Franken para que proporcione a las arañas los medios necesarios para que se coman a los humanos porque “en el fondo de nuestro corazones sabemos que ha llegado la hora”.