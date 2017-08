Google registra dos picos de búsqueda consecutivos: «eclipse solar» y «¡mis ojos, mis ojos!»

Por Nacho Palou — 23 de Agosto de 2017

En The Next Web, People rushed to ask Google why their ‘eyes hurt’ after the solar eclipse,

Mientras que las búsquedas para el término “eclipse solar” aumentaron gradualmente alrededor de las 17.30, se dispararon a las 18.25 y alcanzaron su pico a las 19.20 (horas de la costa este de EE UU) una vez que el eclipse había terminado hacia las 20.20 las búsquedas para “eclipse solar” comenzaron a reducirse.



Precisamente alrededor de las 20.20 (también hora de la costa este de EE UU) comenzaron las búsquedas del término “dolor de ojos”, llegando a su pico máximo a las 20.56, cuando los medios de comunicación terminaron sus emisiones del eclipse.

Conviene aclarar que aunque en la superposición de ambas gráficas puede parecer que el volumen de búsquedas es el mismo en realidad no es así: las gráficas representan el porcentaje de búsquedas de cada término a lo largo de 24 horas, no el número absoluto de búsquedas. En el caso de la búsqueda de l término “eclipse solar” el número fue una cifra muy superior al de “me duelen los ojos”; así que en principio hubo mucha más gente interesada en el eclipse que gente afectada por observarlo aparentemente de forma imprudente.