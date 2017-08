La demanda de los coches eléctricos dificulta la producción de litio

Por Nacho Palou — 22 de Agosto de 2017

Según Bloomberg, Lithium Is Getting Harder to Extract, se complica la extracción del litio que se emplea, entre otras cosas, para fabricar las baterías de iones de litio habituales en gadgets (móviles y ordenadores, cámaras), y en coches eléctricos e híbridos,

Los productores [de litio] de todo el mundo trabajan a marchas forzadas para cubrir la demanda conforme los coches eléctricos han pasado de casi cero unidades vendidas hace una década al más de medio millón de vehículos fabricados el año pasado. La batería en un Tesla Model S necesita aproximadamente 45 kilogramos de carbonato de litio. Ya se han previsto nuevas minas, pero las dificultades en Olaroz —que es la primera nueva mina de litio que se ha abierto en América del Sur en dos décadas— están limitando la financiación para explotar nuevos yacimientos en Argentina, que es donde se ubican las tres mayores reservas mundiales.

Aunque actualmente Australia es el mayor productor de litio, Chile y Argentina suman el 67 por ciento de las reservas globales de litio que se conocen. Y el litio no es fácil de extraer, ni siquiera de los salares como el de Uyuni donde el litio está en la salmuera y no en las rocas, como sucede en las minas Australia.

El litio es un recurso finito y sólo moderadamente abundante. Forma junto con el hidrógeno y el helio la exclusiva y corta lista de elementos que tienen su origen diectamente en el Big Bang y no en procesos posteriores. Ya se ha calculado que las reservas conocidas darían para unos 17 años con la tecnología actual, aunque el litio en realidad puede reciclarse.

Sin embargo se espera que en los próximos años surjan otras tecnologías de baterías que reduzcan la necesidad de litio, e incluso que prescindan de él. Tal y como explicaban en It's Okay To Be Smart el carbón puso freno a la tala desenfrenada para usar la madera como combustible; el queroseno salvó a las ballenas llevadas al borde la extinción por la popularización de las lámparas de aceite y tal vez las renovables eviten el final del petróleo, y así sucesivamente — y se espera que con el litio suceda lo mismo o parecido.

Fotografía de Elaine Casap en Unsplash.