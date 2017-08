El Centro Europeo de Operaciones Espaciales celebra sus 50 años

Por @Wicho — 21 de Agosto de 2017

El próximo 8 de septiembre se cumplen 50 años de la inauguración del Centro Europeo de Operaciones Espaciales, que es desde donde se controlan las misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea.

En este tiempo 77 naves han sido controladas total o parcialmente desde allí, además de las misiones de astronautas europeos en la Estación Espacial Internacional.



La sala principal de ESOC en los 60; aquí en 2017

Desde allí se gestiona también Estrack, la red de antenas repartida por todo el mundo que sirve a la agencia para comunicarse con sus sondas repartidas por el sistema solar.

Y también se hace el seguimiento de varios miles de fragmentos de basura espacial para asegurarse de que no sean un problema para misiones en curso.

En Brief history of ESOC hay un montón de información acerca de estos 50 años y de los planes de futuro del ESOC.

Pero yo he estado disfrutando como un enano con How to survive in space, una deliciosa memoria de los primeros 30 años del ESOC escrita por Madeleine Schäfer, quien trabajó allí desde su inauguración –en realidad desde antes de que se llamara ESOC– hasta su jubilación. Lástima que falte el periodo de 1997 hasta hoy.