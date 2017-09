«No estás sola» es el mensaje que recibirán las sondas Voyager desde la Tierra

Por Nacho Palou — 6 de Septiembre de 2017

We offer friendship across the stars. You are not alone.

—@Asperger_Nerd

La NASA ha lanzado ya al espacio el mensaje elegido (de entre 30.000) en la iniciativa #MessageToVoyager, organizado como parte de la celebración del 40 aniversario del lanzamiento de las sondas Voyager 1 y Voyager 2. El encargado de darle al botón “enviar” fue, muy apropiadamente, William "Capitán Kirk" Shatner.

Dada la distancia a la que se encuentran las sondas el mensaje tardará un día en llegar a su destino, para luego continuar viajando por la galaxia durante varios miles de años antes de que se disipe.

