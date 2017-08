2014 MU69, el próximo objetivo de la New Horizons, parece ser cuando menos peculiar

Por @Wicho — 4 de Agosto de 2017

Aprovechando que la posición relativa de la Tierra, algunas estrellas y el objeto del cinturón de Kuiper conocido como 2014 MU69 lo permitía entre junio y julio de 2017 se llevó a cabo una campaña de observaciones para obtener información acerca de él aprovechando su tránsito por delante de éstas estrellas.

El interés por saber cosas de 2014 MU69 es que es el próximo objetivo de la sonda New Horizons y una de las cosas que le interesa al equipo de la misión es saber si en sus cercanías hay objetos lo suficientemente grandes como para tener que programar la sonda para que no se estampe contra ellos.

Era un empeño cuando menos complicado, pues 2014 MU69 está a unos 6.600 millones de kilómetros de la Tierra y se le estima un diámetro de entre 20 y 40 kilómetros, lo que obligaba a ser extremadamente preciso con las observaciones tanto a la hora de colocar y apuntar los telescopios como con el momento, pues los tránsitos apenas duraban, en el mejor de los casos un par de segundos. Y de hecho los dos primeros intentos no dieron resultado.



STScI-2014-35: 2014 MU69 en las imágenes del Hubble que permitieron descubrirlo

Pero el tercer intento, el 17 de julio, sí lo tuvo, y según se puede leer en New Horizons' Next Target Just Got a Lot More Interesting parece ser que 2014 MU69 puede ser aún más interesante de lo que lo es por el mero hecho de que será el primer objeto del cinturón de Kuiper que observemos de cerca.

Los datos obtenidos llevan a los responsables de la misión a suponer que no es un objeto más o menos redondo sino que más bien puede ser que tenga la forma de un balón de rugby de unos 30 kilómetros de largo, que le falte un buen trozo, por lo que tendría una forma irregular o incluso que sean dos objetos de 15 ó 20 kilómetros que están muy juntos o que incluso se han fusionado, lo que le daría a 2014 MU69 una forma muy similar a la del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.

La respuesta, hacia finales de 2018, cuando la New Horizons se haya aproximado lo suficiente a 2014 MU69, a lado del que pasará el 1 de enero de 2019.

La New Horizons duerme durante su viaje hacia 2014 MU69, pero @NASANewHorizons, su cuenta de Twitter no lo hace.

