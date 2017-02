Los sensuales y bellos aspectos de los paneles de control

Por @Alvy — 9 de Febrero de 2017



Colors of Control en el grupo Control Panel de Flickr (C) Mя.Møпstɛr

Control Panel es un grupo de Flickr dedicado a los paneles de botones, indicadores y lucecitas de todo tipo de artefactos, desde ordenadores a centrales nucleares o centrales geotérmicas. Este tipo de paneles deben ser tan antiguos como la historia misma de la mecánica y la ingeniería; muchos ni siquiera son necesariamente «paneles electrónicos»: algunos son indicadores de niveles de agua, presión

Los mejores paneles, seleccionados por los administradores del grupo, están en Control Panel: Selected y son una auténtica maravilla, sensuales e imaginativos a la vez. (Bueno, al menos para quienes les gusten este tipo de cosas, claro.)

Las cabinas de avión son por supuesto uno de los más codiciados trofeos en este grupo, donde hay máquinas que parecen salidas del laboratorio del Doctor Emmet Brown o de algún supervillano chiflado con deseos de dominar el mundo con algún invento de magnitudes descomunales.

§

¿Qué será de todos los grupos de Flickr con el tormentoso futuro que espera a un Yahoo que ya casi no-es-Yahoo? Desde luego Flickr últimamente no ha tenido mucho mantenimiento, mejoras ni modernización; casi no recuerdo cuándo fue la última vez que añadieron una nueva función, y menos cuando anunciaron algo relevante.

Personalmente yo ya estoy migrando a Google Photos, aunque me da una pereza terrible tener que volver a reorganizar los grupos, tags y demás, por no hablar de que quizá debería importar antes las ~2.200 fotos que he subido allí en todos estos años porque quién sabe dónde estarán en los discos. La parte social de Flickr me preocupa menos porque nunca fue su punto fuerte, pero da un poco de penilla que pueda desaparecer, siendo uno de los mejores sitios para encontrar buenas fotos por palabras clave, filtrarlas por licencia, autores y demás. En fin, habrá que ver qué nos deparan los próximos meses.

(Vía Boing Boing.)