Nemonic, una impresora que no necesita tinta y es de lo más «cuqui» que ha visto el CES 2017

Por @Alvy — 6 de Enero de 2017

Esta mini-impresora se llama Nemonic y ha estado expuesta estos días en el CES 2017 de Las Vegas. Con un diseño minimalista de lo más mono su única misión en la vida es imprimir en pequeñas notas del tamaño de un post-it. Utiliza tecnología de impresión térmica, de modo que no necesita tinta, aunque sí un papel especial.

Eso sí: el producto está muy verde todavía: se sabe que se venderá por unos 120 dólares (una barbaridad, teniendo en cuenta el precio de las impresoras convencionales). Pero supongamos que por tener algo tan delicioso y bonito en la mesa hay gente que suelta la pasta como capricho: la clave que es el precio del papel todavía es una gran incógnita. Por no saber, no se sabe ni cómo se ve el resultado impreso, porque las fotos que han circulado solo muestran las hojas en blanco… Bueno, no exactamente: habrá una amplia variedad de colores cuidadosamente elegidos.

(Vía 9to5Google.)